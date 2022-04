Gli orrori delle persecuzioni Tre incontri per non dimenticare

Tre incontri per raccontare la storia e le storie del ventennio e della Resistenza a San Miniato e non solo. Aspettando il 25 aprile il Comune di San Miniato, in collaborazione con i musei civici di San Miniato, Anpi e CoopCulture, organizza al museo della Memoria una rassegna con tre presentazioni di altrettanti libri che attraverso vicende umane e storiche ci ricordano il passato, gli orrori delle persecuzioni e delle leggi razziali, le tragedie della guerra. L’iniziativa parte giovedì 21 aprile alle 18.30 con la presentazione di ‘Remo Bertoncini, un resistente senza armi’, di Danilo Bonciolini, un volume che racconta la storia di questo ragazzo di soli 18 anni che con la sua scelta ha lasciato un segno indelebile nella sua città, analizzando un fenomeno, quello della renitenza alla leva, che ha rappresentato una forma di resistenza al nazifascismo spesso non sufficientemente valorizzata.

Interverranno gli autori, il sindaco Simone Giglioli (nella foto), il consigliere delegato alla memoria Manuele Fiaschi, il direttore dei musei civici Lorenzo Fatticcioni. Le iniziative al museo della Memoria continueranno venerdì 22 aprile alle 18 con la presentazione del volume di Delio Fiorspina ‘Gino Ragionieri. Un Protagonista a Empoli tra Guerra e Rinascita’ e il giorno successivo, sabato 23 aprile alle 16 con il libro di Matteo Rinaldi ‘Romanzo Partigiano, l’onore di esserci stati’. Per informazioni, è possibile conttare i musei civici al numero 345-3038991 oppure scrivere una mail a sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it.