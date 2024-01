Gli oltre 7 milioni del project: "Serviranno azioni legali"

Il project financing continua a mantenere le acque agitate nella politica sanminiatesi. Un vaso bollente,m da sempre, che in questo caso è alimentato anche dalle imminenti elezioni amministrative. Ad attaccare, stavolta, è Fratelli d’Italia con il circolo guidato da Piero Taddeini (nella foto) :"l’amministrazione comunale pecca di mancanza di chiarezza e di trasparenza".

"Ne sono un esempio le affermazioni e l’esultanza del sindaco sulla sentenza del Project Financing – si legge in una nota –, senza informare i samminiatesi che con l’annullamento del Lodo si deve ricominciare da capo e che la cifra di 7,7 milioni dovrà essere recuperata attraverso una serie di azioni legali che assorbiranno altri costi e molto tempo".

"Alle esultanze non ha nemmeno fatto seguito l’informazione essenziale che l’azienda debitrice, la San Miniato Gestioni Srl è in liquidazione dal 2021 – dce FdI –. Chiediamo al sindaco: come intende recuperare la somma da una società che nel 2022 ha fatturato ”zero” ed ha un capitale sociale di 100mila euro?"

"In più, invece di esultare per una notizia “vuota” chiediamo ancora al sindaco – cocnlude la nota –: procedi o no finalmente a mettere immediatamente a disposizione della collettività i 2,7 milioni, destinati al pagamento dell’ultima tranches del “Lodo” ed accantonati nel bilancio del 2023?