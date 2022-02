Gli Internati Militari Italiani Ai "Bibliosabati" c’è la loro storia

Ripartono i ‘Bibliosabati’ alla biblioteca di Castelfranco di Sotto, un sabato al mese per leggere, studiare e partecipare in biblioteca. La rassegna prevede l’apertura straordinaria della biblioteca e, insieme ai servizi bibliotecari, l’organizzazione di iniziative a livello culturale come la presentazione di libri. Oggi alle 17.30 è in programma la presentazione del volume ‘Gli Internati Militari Italiani. Testimonianze di donne" a cura di Orlando Materassi e Silvia Pascale (nella foto). La storia degli Internati Militari Italiani (Imi), per molti anni rimasta nell’oblio, rappresenta una storia di resistenza e di liberazione, accanto alla lotta partigiana e della resistenza civile. Gli IMI sono i militari italiani catturati, rastrellati e deportati dalle truppe naziste nei territori della Germania nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell’armistizio dell’Italia. Il libro custodisce le testimonianze delle donne che da casa aspettavano il ritorno degli uomini dai Lager, che scrissero le loro preoccupazioni, le loro opinioni, l’ansia per il silenzio di fidanzati, mariti, padri e fratelli. Sono scritti e testimonianze che non sono stati ancora studiati e che soprattutto non hanno ancora avuto una adeguata riflessione. La storia apre così all’universo femminile, spesso taciuto e dimenticato, rinnovando l’interesse per le vicende degli Internati Militari Italiani sotto un’altra ottica. Con gli autori, saranno presenti Silvia Angelucci, nipote di un internato militare, e rappresentanti di Aned. ...