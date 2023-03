"Gli infermieri appoggino la nostra protesta"

VALDERA-VALDICECINA

Prese di posizioni nette: da un alto i sindaci, che non vogliono vedersi strappare il servizio di emergenza-urgenza con medico a bordo a favore dell’ambulanza infermieristica, con la riorganizzazione che sarà realtà a Peccioli e a Castelnuovo Valdicecina, dall’altra parte il sindacato Nursind, che ha lanciato strali verso i primi cittadini, parlando di “infermieri sotto attacco“. "Nessuno ha offeso gli infermieri – esordisce il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni – casomai è stata contestata la riorganizzazione. Gli infermieri dovrebbero lottare con noi, dato che saranno lasciati a enormi responsabilità. Noi vogliamo che sulle ambulanze resti il medico. E trovo fuori tono la presa di posizione del sindacato degli infermieri, categoria che nessuno ha voluto svilire". Per la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini "rispetto alla riorganizzazione, dai sindaci sono giunte posizioni omogenee, perché conoscono le difficoltà dei territori. Tante sono state le scelte penalizzanti a livello socio-sanitario e, a mio avviso, per mettere in piedi una riorganizzazione dell’emergenza-urgenza, dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che non tutti i territori sono uguali e che il nostro, da un punto di vista socio-sanitario, è molto vasto". La sindaca di Pomarance Ilaria Bacci ribatte al Nursind: "Dal segretario Daniele Carbocci affermazioni gravi e destituite di ogni fondamento poiché mai in nessuna occasione e in alcun modo i sindaci hanno attaccato la figura professionale dell’infermiere, uno dei cardini del sistema sanitario, soprattutto in territori come i nostri. Un tema, quello del ruolo cruciale degli infermieri e della loro indiscussa professionalità, che nulla ha a che fare con l’ipotesi di togliere il medico dalla postazione 118 di Castelnuovo Valdicecina. E’ strumentale cercare di contrapporre medici e infermieri, piuttosto si dovrebbe valutare un’efficace organizzazione del sistema di emergenza sanitaria territoriale".

Ilenia Pistolesi