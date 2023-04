Gli incontri pubblici e il calendario

Ecco il calendario fissato per gli incontri pubblici con i cittadini di Peccioli e Lajatico per il progetto del Comune unico: questa sera l’incontro è alle 21 al teatro di Orciatico, mentre giovedì 4 maggio, ancora alle 21 al teatro comunale, sarà la volta del capoluogo, Lajatico. Altri due appuntamenti prevedono anche un evento nella frazione pecciolese di Fabbrica per venerdì 19 maggio, sempre alle 21 al centro polivalente, e il 7 giugno a Peccioli, con identico orario, le 21, e con i cittadini chiamati all’assemblea nel centro polivalente.