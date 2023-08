Gli ex sindaci ospiti alla festa dell’Unità

La Festa de L’Unità organizzata dal Pd. sezione Bertelli di Fuori del Ponte, domani, martedì 29 agosto propone una serata molto interessante e suggestiva che rievoca una momento storico di svolta e di rinascita per la città-castello di Pons Herae, antico nome di Pontedera: "Quando Ponte ad Era rinascette Garfagnina". Correva infatti l’anno 1450 e la città murata si trovò pressoché spopolata e ridotta ai minimi termini in quanto a popolazione residente. Ecco allora che per rimediare e ripopolare, la Signoria fiorentina favorì e incentivò con benefit e vantaggi fiscali la migrazione in quel di Pontedera di circa duecento famiglie della Garfagnana e della Lunigiana, precisamente dai paesi di Camporgiano, Albiano e Caprigliola. Si trattò di un robusto e consistente innesto di gente garfagnina. Tutto questo, condito da una produzione di "necci" garfagnini fatti espressi a cura di Arianna e Pierguido Pini, verrà rievocato alla festa de l’Unità di Fuori del Ponte dallo storico Michele Quirici, alla presenza dei sindaci di Pontedera Matteo Franconi, di Aulla Roberto Valettini e di Camporgiano Pifferi Guasparini. Quest’ultimo, comune già legato a Pontedera con un patto di gemellaggio che fu siglato proprio nel florido paese garfagnino nello scorso 2010 proprio dai sindaci Pifferi e Millozzi. Di sicuro rilievo a dare lustro alla serata sarà la partecipazione di tutti gli ex sindaci di Pontedera tutt’oggi viventi: Enrico Rossi, Giacomo Maccheroni, Carletto Monni, Paolo Marconcini e Simone Millozzi. Al canzoniere "Ponte ad Era inCanto", il compito di intonare alcuni brani dedicati all’evento.