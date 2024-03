Gli eventi per l’8 marzo

"La battaglia delle donne" è una serie di iniziative organizzate in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Il titolo ha una doppia valenza, la battaglia è quella che da anni le donne portano avanti per la tutela dei loro diritti, ma può essere intesa allo stesso tempo come la “tauromachìa“, una spietata e sanguinaria corrida, la terrificante mattanza di donne alla quale assistiamo quotidianamente e che potrà avere termine soltanto con seri e capillari percorsi di rieducazione e consapevolezza comunitaria. L’evento è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra in collaborazione con Carte Blanche VolterraETS.