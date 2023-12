"Gli anni belli" il nuovo libro di Luca Macchi

Un libro d’artista. La storias di un impegno su tanti fronti e di un legame forte con San Miniato. Sabato prossimo alle 18 nella biblioteca Mario Luzi di San Miniato il critico d’arte Nicola Micieli presenterà "Gli anni belli" (edizioni Ets) del pittore Luca Macchi. Interverranno il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’assessore alla cultura Loredano Arzilli, il direttore Massimo Gabrielli.

"Mentre metteva in ordine lo studio l’autore ritrova il manifesto della sua prima esposizione fatta quaranta anni prima. Vedendo quel manifesto gli tornano alla mente episodi e situazioni, persone e fatti di quegli anni passati all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Quale occasione migliore per concedersi tornare a ricordare quei momenti. Il ricordo diviene il racconto di quegli “anni belli”, trascorsi tra il luogo natio e la città della sua formazione artistica". Nasce così l’opera.

Luca Macchi (classe 1961) è nato a San Miniato dove vive e lavora. È pittore e incisore. Al termine degli studi all’Accademia di Belle Arti di Firenze inizia l’attività espositiva. È invitato a partecipare a numerose rassegne e ha tenuto mostre personali in Italia e all’estero. Sue opere sono in collezioni

pubbliche e private. Luca Macchi per San Miniato significa molto: il legame forte con Dilvo Lotti, l’impegno in atnte associazioni e realtà culturali, l’attuale presidenza della prestigiosa Accadmeia degli Euteleti. E poi, prima di tutto, le sue opere: quell’arte che troviamo nelle collezioni private, nelle chiese come nei grandi palazzi di San Miniato, da Lalazzo Roffia ol municipio.