Gli 800 anni della Rocca Celebrity dei Musei civici La festa con gli studenti

di Carlo Baroni

Un "dito" puntato verso il cielo orgoglio e vanto della città che anche Dante rammenta per evocando un medioevo grandioso e sanguigno. E’ la Rocca di Federico II. La "celebrity" dei Musei Civici di San Miniato compie gli anni. Tanti. Ottocento per l’esattezza. Quanti eventi e quante storie potrebbe raccontare e quante migliaia e migliaia di persone ha visto e l’hanno visitata in tutti questi anni.

Lei, da sempre imperiosa con il suo panorama suggestivo a trecentosessanta gradi, lei che da sempre è stata un punto di riferimento per i cittadini e per i viaggiatori, lei che ogni giorno ci affascina e ci rende orgogliosi protagonisti della storia. Lei che "mancando" per 14 anni ha lasciato tutti smarriti. Il Comune di San Miniato, per celebrare gli 800 anni dalla fine della costruzione della Rocca di Federico II (1223-2023) organizza venerdì alle 10 la cerimonia alla presenza degli studenti e delle studentesse dell’istituto comprensivo "Sacchetti".

Nell’occasione verrà anche inaugurato il totem informativo installato sul prato della Rocca insieme al sindaco Simone Gigliolli e all’assessore alla cultura Loredano Arzilli. La Rocca, a pianta quadrangolare, è alta trentasette metri e coronata da colonne cilindriche realizzate in mattoni, ad imitazione dei pinnacoli sui campanili. Le sue caratteristiche indicano la probabile partecipazione alla costruzione di maestranze normanne.

La Rocca è, appunto tristemente ricordata da Dante nella Divina Commedia (Inferno, Canto XIII) in quanto sarebbe stata la prigione dove fu accecato Pier delle Vigne, segretario dell’imperatore caduto in disgrazia sotto l’accusa di tradimento. Nel luglio del 1944, nell’estate di guerra e sangue che dilaniò la città, la costruzione fu rasa al suolo dalle truppe naziste in ritirata. Quella che vediamo oggi è una ricostruzione integrale del 1958, seppur fedele nelle dimensioni e nella tecnica muraria all’originale duecentesco. Dalla sommità della Rocca si ammira una vista magnifica sulle colline del Valdarno fino a Pisa. Per San Miniato la Rocca è anche un teatro di eventi, non solo un punto di rioferimento. Sul suo prato, prendono il volo gli aquiloni nella tradizionale festa che si celebra ogni anno la prima domenica dopo Pasqua. Ed è anche scena dei fuochi di San Giovanni che richiamano centinaia di persone.