Giusti-Talarico e i loro libri sulla relazione di coppia

PONTEDERA

"Ops, siamo caduti dal pero!" della psicologa e psicoterapeuta Federica Giusti e "Refusi di viaggio" della scrittrice, poetessa e blogger Carmen Talarico – entrambi editi da Ctl Libeccio Edizioni – sono i volumi sulla coppia che verranno presentati sabato 18 alle 16,30 da "Vivo! Sorsi, Bocconi, Libri, Idee" di Pontedera durante la quale le autrici dialogheranno in un frizzante talk sulle relazioni. Due libri dalla comune scrittura ironica, a tratti metaforica e poetica, che rivelano le personalità di due donne, professioniste e amiche nella vita, aperte alla curiosità e al desiderio di esplorare l’animo umano, la bellezza dell’incontro e gli inciampi delle relazioni. Durante il talk gli intervenuti potranno degustare una bevuta proposta dal ricco menu del bistrot Vivo. Al termine, le autrici si fermeranno per un firmacopie.

Il volume di Giusti – "Ops, siamo caduti dal pero!" – nasce dall’esigenza di voler mettere nero su bianco tutte quelle situazioni e quei comportamenti identificabili come problematici nella relazione tra partner. "Refusi di viaggio" narra di incontri che non capitano mai per caso ed è la storia di Ada, una giovane archivista storica, e Otto, un bizzarro critico d’arte.