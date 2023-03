Giunta e sindaca in tour anche nelle frazioni per illustrare i progetti

Un vero e proprio tour amministrativo che toccherà il capoluogo e tutte le frazioni del territorio per informare i cittadini sui progetti in corso o che vedranno la luce, nonostante le gravi difficoltà patite negli ultimi tre anni, dalla pandemia ai rincari energetici. Nel corso del mese di marzo la sindaca Ilaria Bacci e la giunta terranno degli incontri pubblici in tutti i paesi per informare i cittadini sui temi di interesse comune e sulle progettualità in corso. Si tratta di un momento importante per mettere la cittadinanza a conoscenza della situazione attuale e delle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale. "Il mandato amministrativo è stato condizionato da eventi tanto impattanti quanto imponderabili, vedi la pandemia, una guerra nel cuore dell’Europa, la più grave crisi energetica dal dopoguerra e la conseguente esplosione dei costi, importanti ritardi nella corresponsione al Comune delle risorse geotermiche - dichiara la sindaca Ilaria Bacci - per questo sentiamo la necessità di un confronto diretto con la cittadinanza tutta. Al contempo avremo modo di illustrare nel dettaglio i progetti che, nonostante le difficoltà, sono stati realizzati o che sono in corso di realizzazione. Di seguito il calendario degli incontri ai quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, con gli appuntamenti che partiranno dalle frazioni per concludersi nel capoluogo geotermico: si parte martedì 14 marzo, alle 17.30 al circolo di Libbiano e alle 21 nei locali delle ex scuole di Micciano, il 15 marzo alle 17.30 al circolo Acli di Serrazzano e alle 21 al circolo Acli di Lustignano. Il 17 marzo gli appuntamenti proseguiranno alle 17.30 all’Agresto di Montegemoli, mentre il 24 marzo sarà la volta di Larderello, al circolo del paese alle 17.30 e il 29 marzo a San Dalmazio, alle ex scuole alle 17.30. La sera, alle 21, sindaca e giunta incontreranno i cittadini di Montecerboli al teatro Aurora. Ultimo appuntamento, il 30 marzo alle 21 al teatro De Larderel di Pomarance.