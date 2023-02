"Giù le mani dal Parco Gemma"

Fratelli d’Italia appoggia in pieno la posizione del comitato cittadino Parco Bellaria che, a mezzo stampa, si è espresso in maniera contraria alla vendita all’asta del Parco Gemma. "Il Comune di Pontedera è pieno di debiti e sta cercando di svendere tutti gli immobili storici, questo è noto a tutti – tuona FdI, ma la decisione di mettere all’asta anche Parco Gemma è una follia. I timori del comitato Parco Bellaria sono più che legittimi, dove andrà la gente che vuole stare in mezzo alla natura se anche questo spazio verde a due passi dal centro sparisce?

L’amministrazione comunale di Pontedera, quando gli fa comodo, si proclama ambientalista a parole. Peccato che, puntualmente, i fatti dimostrino il contrario".