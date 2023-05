Giovannini ammette il flop e punta il dito: "Auriemma vicino alla Lega"

Il calice amaro della sconfitta. L’analisi giunge dopo giorni dal peggiore dei verdetti, che ha stoppato la lista del candidato Emanuele Giovannini ‘Impegno Per’ all’1,8% di preferenze. Compagine che, visti i pochi voti ottenuti alle urne, sarà esclusa dalla composizione del nuovo consiglio comunale. "In politica i numeri sono tutto e da questo punto di vista per il sottoscritto e la propria squadra il flop è evidente ed innegabile - esordisce Giovannini - La sonora sconfitta è sotto gli occhi di tutti. La recuperata lucidità del post voto mi consente però di individuare alcuni elementi di valutazione non trascurabili. Il voto si è tradotto in una gigantesca operazione gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare niente. A posteriori, emerge la stravagante vicinanza tra il nuovo sindaco Francesco Auriemma, definitosi sempre apartitico, e la Lega. Un elemento di chiarezza materializzatosi solo ad urne chiuse e che pone un interrogativo sulla trasparenza dell’operazione politica realizzata".

Altro punto, per Giovannini, riguarda "la disfatta del granitico Partito Democratico, evidentemente dilaniato da una conduzione personalistica del potere perpetrata negli ultimi due decenni. Una guida che ha portato, nelle istituzioni ad una blanda gestione dell’ordinario con la conseguenza di determinare l’agonia demografica ed economica di un territorio che, per le sue potenzialità meriterebbe ben altro. I temi di campagna elettorale, da noi sollevati - conclude - restano scolpiti nella storia della campagna elettorale, parlo del ciclo della raccolta dei rifiuti per attuare sin da subito un servizio di differenziata che poteva allinearci alla stragrande maggioranza dei Comuni della Toscana. E poi il degrado e la questione turistica connessa alla riqualificazione e promozione del territorio".