Giovani e servizio civile "Caccia alle candidature"

La situazione è seria. Proprio nell’anno in cui i fondi per il Servizio civile, rinforzati dal Pnnr, hanno permesso di sostenere tanti progetti in più, le domande sono all’osso. La situazione è seria. Associazioni di ogni settore e Comuni stanno moltiplicando gli appelli. La Misericordia di San Miniato ha fatto volantinaggio davanti alla scuole, davanti i supermercati, rilancia l’offerta di post in post, ha cercato di contattare anche le famiglie perché ne parlino con i figli: il volontariato è anche un fattore culturale ed educativo. Capirne il valore ed il significato è fondamentale per costruire il domani. Il servizio civile in generale – che è un’educazione al volontariato – non è patrimonio dei giovani, ma un bene circolare. I progetti si occupano di aiuto alle persone fragili, ai beni culturali, all’ambiente. In alcuni casi le domande che sono state presentate sono poco più del 20% dei posti disponibili.

Nel settore della Misericordie il problema si sente, dopo che la pandemia ha assottigliato il numero dei volontari: dopo tanti e tanti mesi in cui molti volontari si erano allontanati, i è stato ed è difficile farli tornare. Il Covid, del resto, ha cambiato le abitudini su tanti fronti: anche quelle nella vita sociale. Vediamo un quadro della situazione delle domande per il servizio civile nelle Misericordie del Cuoio. Dagli ultimi dati: la Misericordia di San Miniato ha ricevuto 3 domande per 8 posti disponibili; la consorella di San Miniato Basso 4 rispetto all’offerta di 12; Santa Croce ha avuto una domanda a fronte di 5 posti; solo Castelfranco ha totalizzato 8 su 8. Fucecchio ha ricevuto 0 domande sul un progetto per 8 posti. Un quadro allarmante. Ora si stanno cercando di sfruttare gli ultimi giorni per propagandare il progetto "Qualità del soccorso 2022" visto la proroga della scadenza di presentazione delle domande al 20 febbraio.

Una corsa contro il tempo per cercare di raccogliere i frutti di un lavoro capillare di promozione. "Per quanto riguarda la nostra associazione – dicono alla Misericordia di San Miniato – abbiamo fattio volantinaggio porta a porta non solo in centro, ma anche nelle frazioni ai mercati zonali, scuole superiori e luoghi ricreativi". I responsabili delle associazioni stanno cercando ogni strada, anche quella di garantire il massimo coordinamento tra gli impegni del servizio civili e quelli di studio dei giovani. Con una consapevolezza: solo formando nuovi volontari si possono continuare ad erogare servizi che vanno a beneficio della collettività in un momento che vede le risorse – umane ed economiche – assottigliarsi pericolosamente.