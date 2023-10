Giovani e futuro a San Miniato: Corso per musei, biblioteche e servizi socio-educativi

Un corso per operatore dei servizi integrati alla persona. C’è tempo fino al 15 ottobren. Un corso per avere una formazione professionale per acquisire competenze e strumenti necessari alla progettazione integrata e alla gestione di musei, biblioteche, impianti sportivi, centri giovani e servizi socio-educativi, che possa promuovere, anche tramite uno stage formativo, lo sviluppo di strategie operative riguardanti le politiche del welfare culturale, educativo e sociale. Questi gli obiettivi che si è posta l’agenzia formativa La Bottega di Geppetto, un’istituzione del Comune di San Miniato, finalizzato al rilascio della certificazione di competenze di quarto livello di qualificazione europea.

Il corso, il primo a livello italiano, è stato illustrato dal Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, Giulia Profeti, assessore all’istruzione e alle politiche socio-sanitarie, abitative e giovanili, Loredano Arzilli, assessore alla cultura e allo sport, Paolo Togninelli, dirigente del settore dei servizi integrati alla persona e direttore della Bottega di Geppetto e Barbara Pagni, coordinatrice scientifica della Bottega di Geppetto.

Il percorso è rivolto a inattivi o disoccupati maggiori di 18 anni, in possesso del titolo di studio superiore di secondo grado, per un massimo di 15 partecipanti. La durata è di 225 ore, di cui 110 ore di stage, ed è strutturato in moduli intensivi concentrati in otto fine settimana tra ottobre e settembre 2024. I costi del corso sono interamente coperti da borse di studio e le spese per l’alloggio sono a carico del Comune di San Miniato.