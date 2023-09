Giovani criminali, cresce l’allarme. Minorenni fermati all’alba. Denunciati per spaccio di droga

SANTA MARIA A MONTE

Un paio di settimane fa i danni e le minacce (ad alcune anziane e pure alla sindaca) della baby gang di ragazzini e ragazzine in pieno centro, in particolare nel parco archeologico della Rocca. Prima dell’alba dell’altra mattina due minorenni trovati in un parco a Ponticelli con la droga e oltre 250 euro in contanti. Allarme adolescenti sregolati a Santa Maria a Monte. I carabinieri e la polizia municipale sono al lavoro per un’azione coordinata che possa riportare questi ragazzi e queste ragazze sulla strada giusta.

I due trovati con la droga alle prime ore del giorno l’alba dell’altro giorno sono entrambi diciassettenni. Erano seduti su una panchina e la pattuglia dei carabinieri di Santa Maria a Monte li ha avvicinati proprio per l’orario insolito in cui i minorenni erano fuori di casa. I due ragazzi hanno cominciato a guardarsi intorno come a voler scappare. Così i militari li hanno identificati chiedendo loro cosa stessero facendo a quell’ora. Le risposte vaghe e poco convincenti hanno indotto gli uomini dell’Arma a perquisirli personalmente. E così hanno rinvenuto, nei marsupi dei due diciassettenni, un bilancino di precisione, un involucro in cellophane contenente oltre 10 grammi di hashish, alcuni ritagli con tracce della stessa sostanza stupefacente e 235 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, possibile provento dell’attività illecita. I due giovani spacciatori sono stati portati in caserma e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno chiamato i genitori affinché li andassero a riprendere in caserma.

gabriele nuti