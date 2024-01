Giorno della Memoria Tanti eventi per ricordare

VALDERA-CUOIO

Ecco le iniziative in programma per "Il Giorno della Memoria": oggi alle 21, all’auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, si svolgerà un incontro–dialogo con Ivan Sciapeconi, insegnante e formatore modenese, autore del libro "40 cappotti e un bottone" che racconta la straordinaria storia dei ragazzi di Villa Emma.

E’ la storia di 40 ragazzi e bambini ebrei e di come nella loro vita, tra il 1942 e il 1943, l’intera cittadinanza di Nonantola abbia giocato un ruolo decisivo. Il giorno successivo, sabato 27, dalle 9 in poi, l’appuntamento è in piazza Vittime dei lager nazisti, con la deposizione di un cuscino al monumento in memoria di Anna Frank da parte dell’amministrazione comunale. La cerimonia si svolgerà alla presenza dei ragazzi delle scuole cittadine, con gli studenti che leggeranno alcuni pensieri.

A Ponsacco, oggi alle 10 all’auditorium Meliani Laura Geloni, presidente Aned sezione di Pisa, incontrerà gli studenti delle terze medie dell’istituto comprensivo Niccolini per presentare il diario di prigionia "Ho fatto solo il mio dovere" scritto dal padre Italo Geloni, deportato nei lager nazisti. Domani alle 16.30 ci sarà la proiezione del film "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" di Caroline Link tratto dal romanzo di Judith Kerr, con l’introduzione di Fabrizia Falaschi, Centro Studi La Pira e letture a cura di Maria Triggiano di ViviTeatro.

Sabato 27 a San Miniato, una cerimonia in ricordo di Italo Geloni, deportato nei campi di sterminio, con la deposizione della corona di alloro alla pietra monumentale a lui dedicata, alle 9.15, in piazza Geloni a San Miniato Basso, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. A seguire, alle 11.30, al museo della Memoria verrà inaugurata dal sindaco Simone Giglioli e dal consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, la mostra di Massimo Pratali "La Resistenza", organizzata dal Comune in collaborazione con Anpi di San Miniato, Coop Culture e i musei civici. Nell’occasione verranno consegnati, ai parenti degli internati militari sanminiatesi, Vasco Costagli, Eusebio Ferri, Marino Morelli, Giuseppe Lelli, Giuseppe Rossi, Marino Salvadori ed Osvaldo Ciarini, che furono catturati dopo l’8 settembre 1943 perché si rifiutarono di combattere a fianco della Wehrmacht, gli attestati d’onore da parte dell’amministrazione. "Disegna ciò che vedi", una produzione del Teatro di Bo’ in coprogettazione con il Comune di Terricciola per la stagione del Teatro "Di Vino" è lo spettacolo in occasione della Giornata della Memoria, che andrà in scena alla biblioteca comunale di Morrona oggi alle 19. Al teatro comunale di Capannoli, domani alle 21.30, lo spettacolo "Fu servita la cena", un dialogo immaginario fra Hanna Arendt e Adolf Heichman, alla ricerca della comprensione del male assoluto e dello sterminio nazista. Eichmann fu direttore del campo di Auschwitz.