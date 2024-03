"Giornata delle scienze umane all'IIS Carducci di Volterra: storie di vita e rappresentazione dell'Altro" La seconda edizione della giornata delle scienze umane all'IIS Carducci di Volterra si focalizza sulle storie di vita e la rappresentazione dell'Altro, con un approccio antropologico che intreccia le narrazioni individuali alla storia collettiva del territorio. L'evento, in programma per il 9 marzo, si propone come momento fisso nel calendario scolastico e cittadino, offrendo la possibilità di ascoltare, leggere e osservare le performance degli studenti.