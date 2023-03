Giornata della tiroide Visite gratuite al Lotti

Una giornata tutta dedicata alla prevenzione delle patologie tiroidee. In occasione della quinta Giornata della Tiroide, domani dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 18 nel padiglione "I" dell’Ospedale Lotti di Pontedera il dottor Giancarlo Basili e il dottor Roberto Andreini aprono le porte a chiunque voglia sottoporsi, gratuitamente, allo screening. Si tratta di visite endocrinologiche e chirurgiche associate ad una ecografia del collo. Il tutto come detto è gratuito ed eseguito da personale particolarmente dedicato alla ricerca ed al trattamento delle patologie tiroidee. "Sappiamo quanto sia importante la prevenzione ed è per questo che ringraziamo i medici che organizzano anche quest’anno questa giornata – ha detto il sindaco Matteo Franconi – sono giornate che registrano grandi numeri ed ottengono sempre maggiore successo". Le porte sono aperte a tutti, grandi e piccini. "I noduli possono essere asintomatici e sono le donne le più colpite, una su quattro ha patologie tiroidee" ha detto il dottor Andreini. L’iter è il seguente: evidenziato un nodulo sospetto, il paziente viene indirizzato ad una visita specialistica quindi si procede all’agoaspirato e ad una diagnosi per valutare l’eventuale intervento chirurgico. Il dottor Giancarlo Basili, responsabile dell’unità dipartimentale Chirurgia della Tiroide, ha sottolineato l’importanza di questa giornata.

"I pazienti usciranno con un referto vero e proprio – ha spiegato –come se venisse effettuata una visita specialistica, e tutti conosciamo quali siano oggi i tempi di attesa per una visita del genere. Il 40-50% dei soggetti esaminati spesso risultano con noduli, in maggioranza benigni. Un suo trattamento preventivo porta alla guarigione, ecco l’importanza della prevenzione".

l.b.