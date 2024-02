Giornata dedicata all’ambiente. E luci spente al teatro Verdi

SANTA CROCE

Una giornata di educazione al riciclo e al rispetto dell’ambiente. L’organizza il Comune di Santa Croce oggi, in occasione di "Illumino di meno", giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Sono due i laboratori aperti. Uno alla biblioteca comunale di Santa Croce e l’altro alla biblioteca di Staffoli. A partire dalle 16,30 sono previste varie attività educative, tra cui un laboratorio che riciclando bottiglie di plastica coinvolgerà i bambini in maniera creativa. E anche Santa Croce s’illumina di meno. Il Comune spegne le luci del teatro Verdi dopo il tramonto.

"È fondamentale fare un’opera di sensibilizzazione su un uso consapevole delle risorse – dice la sindaca di Santa Croce Giulia Deidda – Le molteplici manifestazioni del cambiamento climatico sono lì a dimostrare che non c’è più tempo da perdere, e che ognuno di noi può e deve fare la sua parte. Per questo anche un’iniziativa simbolica come M’illumino di Meno è importante. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente". Le luci si spegneranno, come richiesto da Anci, dopo il tramonto e verranno riaccese in tempo per lo spettacolo "Stasera pago io" in programma al teatro Verdi dal titolo "Trame su misura vol.2" con Renzo Boldrini, disegni di Daria Palotti, le musiche ed effetti sonori di Roberto Bonfanti.