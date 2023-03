Giornalismo e quotidiani. Lezione in classe

PALAIA

Il giornale entra in classe. Succede a Palaia, alla scuola Primaria don Milani (Istituto comprensivo Dra’ Domenico da Peccioli), dove la 5^ A si è tuffata da alcune settimane in un progetto sul giornalismo e i quotidiani. Una delle tappe ha visto la presenza in aula del nostro collega Gabriele Nuti che ha parlato alla classe delle maestre Maria Cristina Pecoraro e Tiziana Rocchi di come si scrive un articolo, come viene confezionata una pagina di giornale e di tanti dettagli e "segreti" del lavoro del giornalista. Due ore di "lezione" che sono volate via grazie all’interesse degli alunni che si erano preparati, con il supporto delle maestre, tante domande e tante curiosità. Un incontro davvero ricco di spunti interessanti scaturiti dalla vivacità dell’intera classe che, già due anni fa, si era cimentata nella realizzazione di un vero e proprio telegiornale sulla crisi del clima e le sofferenze della terra.