Giorli lancia la sfida: "Urgente contrastare lo spopolamento. Rischiamo di sparire"

Francesca Giorli ha presentato ufficialmente, ieri al cinema Centrale, la sua candidatura a sindaco con la Coalizione Civica, forte della vittoria alle primarie dello scorso gennaio contro Roberta Benini. La candidata della Coalizione Civica sfiderà alle urne il sindaco uscente Giacomo Santi. Giorli, è arrivato il suo debutto.

Come sta affrontando l’agone elettorale che si prepara a entrare nel vivo?

"Sono serena e molto felice, soprattutto della squadra che si sta formando a mio supporto. Sto trovando tanto sostegno, anche inimmaginato, e riscontro tanta voglia di fare. Questa è la cosa più importante: aver voglia di osare e di cambiare, perché Volterra è rimasta per troppo tempo ferma".

Ha già in mente quelle che saranno le linee guida che andranno a costruire il programma elettorale?

"Ne dico solo una, la prima, perché a mio giudizio è la più importante e perché tutte le altre ruotano attorno a questa. Si tratta delle politiche per l’incremento demografico. Volterra ha un bisogno urgente e non più rinviabile di nuovi abitanti, di nuove attività, e di diventare una città veramente attrattiva. Senza linfa nuova si rischia di scomparire e tutta l’azione di governo della città sarà volta a invertire questo trend negativo".

Quindi, a suo dire, è fattibile invertire una tendenza che affligge l’intero territorio nazionale?

"Vi sono Comuni più piccoli di Volterra che dimostrano che si può rovesciare questo inverno demografico. E’ il caso del Comune di Radicondoli che, dopo 70 anni di parabola discendente, ha approvato un progetto e adesso sta risalendo, aumentando pure di una classe le scuole elementari. Ma esempi virtuosi esistono un po’ in tutta Italia. Volterra ha tutte le carte in regola per essere attrattiva. Ma affinché le persone ci credano, deve crederci per prima l’amministrazione comunale. Noi siamo sicuri che ce la faremo".

Cos’è per lei la Coalizione Civica?

"La Coalizione Civica, per sua natura, è e vuol essere la casa di tutti, aperta a tutti. Non ci sono e non ci saranno partiti, né persone che contano più di altre. Ognuno è prezioso per il contributo che può dare, e il valore aggiunto della dimensione a misura d’uomo di Volterra è che noi non siamo numeri, siamo persone, ognuna con la sua storia, importante. Vorrei che tutti si sentissero valorizzati e questo sarà il mio impegno. E’ il messaggio che voglio inviare ai cittadini del Comune di Volterra".

I.P.