Gioielleria Tentazioni, nuovo look. Gli auguri di Confcommercio

La città del commercio ha un nuovo valore aggiunto con il nuovo look della Gioielleria Tentazioni, storica attività di Ponsacco presente dal 1988 in Corso Matteotti. Un nuovo capitolo per il negozio portato avanti da ormai 37 anni da Franco Caroti insieme alla moglie Eleonora Grasso e al figlio Dario, che Confcommercio Provincia di Pisa ha celebrato con un riconoscimento consegnato ai titolari dal presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli e dal responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

"Un apprezzamento che fa molto piacere, l’impegno per garantire un’accoglienza ai massimi livelli e mettere a disposizione dei clienti un ambiente curato e confortevole non sono mai mancati – dice il titolare Franco Caroti, 63 anni –. Siamo una gioielleria a conduzione familiare ormai storica, tra le attività più longeve di Corso Matteotti, ma allo stesso tempo sono convinto che ci sia necessità di cambiare per rendere sempre più attrattiva l’attività. Così abbiamo investito rinnovando gli arredi, dipinto gli interni con nuovi colori e riorganizzato il negozio con un nuovo allestimento e ci fanno enormemente piacere gli apprezzamenti e i complimenti ricevuti".

"Un grazie a Franco Caroti, che ha la capacità di rinnovarsi sempre e che ancora una volta cambia volto alla sua gioielleria arricchendola di particolari e nuove tinteggiature. Siamo stati lieti di omaggiare questa importante attività per la sua storia e professionalità; sono i complimenti del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

"Un sincero in bocca al lupo alla Gioielleria Tentazioni per questo nuovo capitolo, nel solco della professionalità e della dedizione che contraddistinguono questa storica attività", dice il responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli.