Giochi della matematica Tre studenti alla Bocconi

SANTA CROCE

Nicolas, Tommaso e Vincenzo. Sono loro gli studenti della Secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Banti di Santa Croce che parteciperanno alle finali nazionali dei Campionati internazionali dei giochi matematici della Bocconi. Nella categoria C1 (prime e seconde) sono 29 gli alunni della provincia di Pisa che il 13 maggio saliranno a Milano. Nicolas Fogli (della 2^ C) si è classificato al primo posto nella semifinale provinciale. Per lui è il secondo anno consecutivo alle finali alla Bocconi.

"Lo scorso anno mi sono classificato ma non sono arrivato primo a livello provinciale – dice Nicolas, emozionato e con la calma espositiva dei matematici – Per queste prove mi sono preparato con i test delle semifinali e finali degli anni scorsi e sono riuscito a qualificarmi al primo posto. Sono molto contento e spero di far bene anche alla Bocconi". "La matematica è la mia materia preferita – racconta Tommaso Morelli – è stata una bella esperienza, mai avrei pensato di arrivare alle finali nazionali di Milano". Molto contento anche Vincenzo Parisi che parla di "bellissima esperienza la partecipazione ai giochi matematici". "Sono molto contento anche di frequentare questa scuola – aggiunge Vincenzo – Mi trovo molto bene sia con i compagni che con i professori". Ovviamente soddisfatti il vicepreside Giampaolo Lazzeri e i docenti Sebastiano Elefante (responsabile dei giochi matematici), le coordinatrici delle classi 2^ A (Olimpia Coppola) e 2^ C (Erika Fornai), le insegnanti di matematica Simonetta Scaramucci e Flavia Lucà e Irene Federico del dipartimento di matematica.

g.n.