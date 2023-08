"Giglioli si prende meriti che non ha: l'argine dell'Arno a San Miniato"

L’argine dell’Arno e i lavori. La Lista CambiaMenti attacca ancora la giunta Giglioli. "Pare che questa sia la volta buona e che entro la fine di settembre il problema dell’erosione dell’argine sulla sponda dell’Arno a San Donato in prossimità del ponte sarà risolto – dice Manola Guazzini – Ne siamo molto felici. Siamo invece francamente divertiti del fatto che il sindaco Giglioli cerchi di attribuirsi il merito di questo risultato". "Sulla questione presentammo una prima interpellanza a maggio 2020 – ricorda Guazzini –. Ci fu risposto a luglio che la ditta incaricata dei lavori era stata individuata, e che la consegna del cantiere sarebbe dovuta avvenire entro il 16 giugno dello stesso anno, ma, in seguito a un ulteriore ritardo la consegna sarebbe avvenuta un mese dopo; siccome a fine 2021 il problema non era invece ancora stato risolto il nostro gruppo presentò un emendamento al Dup per chiedere che l’amministrazione comunale verificasse se i problemi relativi a quel subappalto fossero stati sbloccati; che eventualmente si concordassero altre soluzioni; e che in alternativa il Comune anticipasse i lavori di messa in sicurezza con un atto straordinario sostitutivo". "Stessa proposta abbiamo avanzato a giugno 2022; e abbiamo ancora una volta sollevato la questione nel 2023 in seguito alla decisione della Consulta di San Donato di non partecipare a una esercitazione di protezione civile come forma di protesta – chiosa Guazzini – . La risposta è sempre stata una: il Comune non c’entra. Ora che invece i lavori si stanno facendo Giglioli prova a metterci la faccia".