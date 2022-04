"Giglioli sciolga il nodo sul polo scolastico e sul futuro del liceo"

"La nostra proposta per il futuro delle scuole superiori, anche in considerazione del calo demografico delle classi d’età interessate, è quella di un polo scolastico comprendente l’Itc Cattaneo e il liceo Marconi attraverso un progetto che riguardi anche il consolidamento del versante nordovest di San Miniato, la realizzazione di una palestra e il recupero a scopi scolastici, fatta salva la sezione museale, del Conservatorio di Santa Chiara". E’ la proposta di Cambiamenti con la capogruppo Manola Guazzini. "A tutto questo Giglioli risponde – continua Guazzini – che stanzierà soldi per fare un progetto, il che visti i precedenti, lascia intendere che della realizzazione se ne parlerà non nel 2023, ma, se va bene, nel 2033. E poi qualunque progetto richiede che si sciolga preventivamente il nodo politico della collocazione".

"L’idea del polo scolastico a partire dalla risistemazione della vecchia sede del Marconi al sindaco Giglioli non va bene – conclude Guazzini – Di Ponte a Egola non si parla più, o c’è sfuggito qualcosa? Vuol lasciare il liceo a La Scala? Non lo dice. E non risponde neanche alla richiesta di sciogliere il nodo della localizzazione con una procedura democratica che preveda il consiglio comunale aperto e di affidare poi la progettazione su questa base. Pensa di poter ottenere i fondi del Pnrr partendo da un progetto che non abbia preventivamente sciolto questo nodo? Se è così, che dire? auguri...".