Giglioli: "Sarà un progetto di lunga durata"

La posizione dell’amministrazione comunale resta ferma dopo le due assemblee sulla Ztl. "Ci sono state avanzate proposte da parte dei residenti che vivono questi disagi, come ad esempio fare alcune variazioni alla segnaletica orizzontale o verticale, oppure garantire un maggiore controllo alle aree di sosta riservate ai residenti perché non vengano occupate impropriamente, e queste sono azioni che possiamo mettere in campo - dicono il sindaco Gilgioli e la vice Montanelli -. Per quanto riguarda la richiesta della Confcommercio di togliere la Ztl, invece, non è una proposta al momento accoglibile, perché un progetto di tale portata non si può giudicare sulla base di qualche mese di attivazione, dove si evidenziano problematiche temporanee".

"I varchi rappresentano un progetto di lunga durata, che va valutato a distanza di tempo, e va pensato nell’ottica di un miglioramento di San Miniato. Come amministrazione siamo convinti che i benefici ci siano, basta guardare la differenza di sosta selvaggia che si registra tra il venerdì, quando non sono attivi, e il sabato, quando invece sono attivi, e la maggiore sicurezza per chi sceglie di godersi una serata in centro e per chi vi risiede - e concludono -. L’obiettivo è quello di garantire la maggiore vivibilità possibile per il nostro centro storico, ascoltando le esigenze dei residenti e cercando di conciliare quanto ci chiedono i commercianti e, per farlo, è necessario vivere questa novità in un’ottica di collaborazione tra tutte le categorie coinvolte, cercando di portare avanti insieme proposte realizzabili per limitare i disagi, e mantenendo un dialogo costante con l’amministrazione".