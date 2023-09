Giardino inclusivo. L’inaugurazione

Appuntamento domani, giovedì 14 settembre, a Montopoli Vald’Arno per l’inaugurazione del gioco inclusivo installato in piazza Terreni, nella frazione di Marti. Alle 17.30 alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo si terrà il taglio del nastro dei nuovi giochi. Questo intervento rientra nei finanziamenti del progetto Ri-Generazione Toscana del Consiglio regionale. Il giardino di Marti diventerà quindi un’area giochi inclusiva, ovvero per tutti i bambini che vorranno divertirsi.