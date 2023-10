Addio a Gianluca Pasqualetti, non si arrese alla "mucca pazza" e salvò la bistecca fiorentina

San Miniato (Pisa), 29 ottobre 2023 – Vasto cordoglio in tutta la zona per la morte di Gianluca Pasqualetti, 73 anni, ora in pensione, ma a lungo medico veterinario conosciuto e stimato ben oltre il Comprensorio del Cuoio. Un punto di riferimento, il dottor Pasqualetti, ma anche un vero studioso ed un medico che ha scritto pagine importanti. Vale la pena ricordare quando, oltre vent’anni fa, si conquistò le prime pagine di tutti i giornali e una serie infinita di interviste televisive per quella notizia che annunciò in anteprima proprio su La Nazione. Fu lui a salvare la bistecca fiorentina, il celebre taglio famoso nel mondo. Era il 2001 ed eravamo in piena psicosi "mucca pazza", nella furia degli allevatori e nell’angoscia delle morti sospette che tormentavano i cittadini. E anche la famosa bistecca fu espulsa dalle nostre tavole nell’ambito delle misure che furono prese per l’encefalopatia spongiforme bovina.

Cosa accadde? Fu Pasqualetti a trovare il metodo di taglio per lasciare unito filetto e controfiletto, pur dovendo rinunciare all’osso. Pasqualetti, nei giorni in cui gli italiani erano costretti alla fettina, presentò all’Istituto Superiore di Sanità la sua procedura di rimozione della colonna vertebrale che avrebbe consentito di salvare la bistecca: un sistema che permetteva di evitare qualunque contaminazione delle carni da parte dei centri nervosi del midollo spinale. E così il "teorema Pasqualetti", tre mesi dopo, ottenne anche il benestare della Comunità europea che con una specifica direttiva dette il via libera a questa tecnica di macellazione nata a San Miniato.

Fu un momento di autentica celebrità, alla quale da grande professionista Pasqualetti, comunque rifuggiva. Un uomo preparatissimo e umile, di vera compagnia, ma che non amava troppo i riflettori. Preferiva il suo lavoro al Consorzio Macelli di San Miniato – che, diciamolo, ne ha fatto un centro di grande eccellenza nella macellazione in Toscana –, oppure in mezzo ai cani o agli animali di cui si occupava. Stimatissimo nell’ambiente veterinario, Pasqualetti ha ottenuto in carriera numerosi riconoscimenti ed ha pubblicato anche su riviste scientifiche di respiro internazionale. La notizia della sua morte è arrivata ieri nella tarda mattinata. Laureato all’università di Bologna, dal 1976, era medico veterinario dell’Asl. Pasqualetti lascia la moglie e un figlio.