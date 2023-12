Giani: "Parco Sorriso. Servono migliorie"

Alessio Giani del Comitato “Vivi il Parco Urbano” di Ponsacco punta il dito sulla gestione del parco Sorriso chiedendo una serie di interventi: "Il parco e le aree limitrofe, tuttavia, necessitano quanto prima di interventi rapidi come quelli di inghiaiare alcuni tratti del periplo del percorso pedonale, in quanto risultano colmi di motriglia. Penso poi all’istallazione dell’illuminazione dell’area di sgambamento dei cani che, soprattutto d’ inverno, fin dalle prime ore del pomeriggio, risulta buio e quindi non usufruibile in tutta sicurezza. Risulta inoltre quanto mai necessario, in futuro, prevedere un’area giochi ecocompatibile per i bambini e vedere realizzato l’impianto fognario sulla Via Vecchia di Pontedera, per cui l’amministrazione comunale e Acque dovranno sinergicamente intervenire".