"Giani non risponde ai quesiti sulla fusione"

"Il comitato rimane basito su come il processo di fusione ancora e persiste a essere lo strumento per arrivare ad altro". Comincia così la risposta del comitato Lajatico non è fusione alle ultime notizie che arrivano dalla Regione sul matrimonio tra Lajatico e Peccioli.

"La Regione e il partito Democratico – continuano – non si preoccupano minimamente di appurare e verificare come i due sindaci abbiano gestito questa iniziativa. La giunta, il presidente Giani, a cui da quattro mesi abbiamo richiesto un incontro non ha avuto nemmeno il buonsenso di rispondere, e l’assessore Nardini che dovrebbe conoscere il territorio, sono al corrente di che tipo di incontri sono stati fatti con la popolazione? E degli esiti di questi? Qualcuno si è chiesto quale livello di coinvolgimento, informazione oggettiva, quali elementi sono stati dati ai cittadini per permettere un voto consapevole?".

A queste parole si aggiunge la risposta di Fabio Tedeschi, volto noto del Comitato, nei confronti del sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri.

"Io a fine del mio mandato – scrive l’ex primo cittadino di Lajatico – ho lasciato alle famiglie un libro che descrive il lavoro fatto, senza “piagnucolare“ e senza avere “prestiti“ da nessuno. Non hai detto niente della scuola quando per te 9 bimbi non possono fare la prima media, mentre a Palaia è possibile, e questa non è una menzogna. Li conosco i bilanci, non parli con uno sprovveduto e nemmeno con una persona meno seria di te. Mi auguravo che ti dimostrassi più intellettualmente corretto, visto che sei a fine mandato. Mandi il tuo comune in un percorso deleterio per tutti. Tutti quelli che abitano a Lajatico certamente".