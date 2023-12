"Giani e Bezzini smentiscano le voci sui tagli a Volterra"

Il sindaco Giacomo Santi non si ferma alle smentite, per le vie informali, che sono arrivate nei giorni di Natale dalla Regione, in particolare dall’assessore alla sanità Simone Bezzini, rispetto a un ridimensionamento in termini di servizi dell’ospedale. Un quadro che si è delineato alla vigilia di Natale senza alcuna rettifica da parte del governatore Eugenio Giani. Una cornice fumosa, anche a livello di comunicazione da parte del governo fiorentino, su cui Santi chiede tutta la verità, una smentita dal timbro ufficiale. La missiva del sindaco è rivolta a Giani, all’assessore regionale Simone Bezzini, al direttore Asl Nord Ovest Maria Letizia Casani, al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, al presidente della commissione aree interne della Regione, Marco Niccolai, al direttore sanità welfare e coesione sociale, Federico Gelli, e al presidente della commissione regionale sanità Enrico Sostegni. "Sono a richiedere una smentita ufficiale da parte della Regione Toscana in merito alle notizie sulla stampa in cui veniva riportata l’intenzione della Regione Toscana di procedere a una rimodulazione, o addirittura alla chiusura, di alcuni ospedali, fra cui l’ospedale di Volterra. Una notizia del genere ha prodotto un grande fermento e malcontento in città - esordisce Santi nella lettera che vuole chiarezza su un depotenziamento dell’ospedale - Il nostro presidio ospedaliero è al centro di importanti investimenti infrastrutturali, per quanto negli anni alcuni servizi medici siano stati ridotti. Ad oggi nessun tipo di smentita è pervenuta da parte dalla Regione Toscana, alimentando, di conseguenza, il seme del dubbio. Come amministrazione comunale di Volterra chiediamo quindi una smentita ufficiale che possa mettere a tacere le voci che stanno insistentemente circolando sul territorio".

Ecco le conclusioni del sindaco di Volterra nella lettera inviata a Regione e Asl: "Ribadiamo anche in questa lettera che, comunque, qualora queste voci avessero anche una minima base di realtà, ci batteremmo in ogni sede, insieme a tutta la nostra comunità, per impedire che tale eventualità si possa realizzare". Una situazione che assume carattere paradossale, soprattutto perché le voci cupe sul destino dell’ospedale non sono state, ad ora, smentite dalla diretta interessata, la Regione Toscana.

