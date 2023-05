Ghizzano, ripartono gli scavi "Fu un crocevia importante"

di Ilenia Pistolesi

Si spalanca il tempo per un nuovo viaggio a ritroso nella storia, intessuto da un velo che squarcia e trapassa le ere, dai floridi commerci in epoca romana fino alle necessità di issare difese militari da parte dei Longobardi, per planare in un medioevo di culto, pellegrinaggio e sepolture di caste patrizie. Il colle di Santa Mustiola a Ghizzano, adombrato da un bosco, è il sogno di ogni archeologo, perché il piccolo promontorio è un intarsio di stratificazioni nei gangli di una lunga epoca storica, che, scavo dopo scavo, è in grado di schiudere misteri celati da secoli sotto la coltre della terra. Ora, si riapre la campagna di scavi finanziata dal Comune di Peccioli e Belvedere Spa sotto la guida dell’archeologa Elisa Piludu. Santa Mustiola è un sito archeologico che sta restituendo a una fetta di Valdera pagine intere di antichità, del suo Dna. Di quanto l’Alta Valdera rappresentasse, fin dall’epoca romana, un crocevia fondamentale di commerci, poi luogo legato al culto di una Santa Longobarda, Santa Mustiola, e al transito dei pellegrini sulla via Francigena nella direttrice di Gambassi Terme. Vedi il cimitero che avvolge i ruderi della chiesa, che ha restituito oltre 300 tombe medievali. Elisa Piludu, si giunge alla sesta campagna di scavi di dimensioni massicce per il colle di Santa Mustiola: da dove ripartono gli occhi e le mani degli archeologi in questa nuova avventura che durerà 6 mesi?

"Lo scavo vero e proprio, dopo le opere di pulizia del cantiere, riprenderà a metà maggio. Ripartiremo lavorando sui crolli delle mura che cingevano l’antica chiesa e scavando ciò che resta dell’edificio sacro. Oltre a proseguire le nostre indagini sul cimitero di Santa Mustiola: più di 300 sepolture, fra persone di alto lignaggio e popolani, che scelsero questo luogo come dimora eterna".

Perché Santa Mustiola divenne un cimitero così in voga in epoca medievale?

"Per la sua posizione. La strada sotto la chiesa si collega al tratto più antico della Francigena, mettendo così in contatto questa parte di Valdera con lo storico cammino di pellegrinaggio. E Santa Mustiola diventò un luogo di culto. Così si spiega questo grande cimitero medievale, che ha riportato alla luce corredi funerari straordinari".

E la cisterna romana all’ombra della chiesa?

"Sarà nuovamente oggetto di studio. I reperti romani parlano, scrivono nuove pagine. Ci dimostrano che questa area era fondamentale già per i romani a livello commerciale, e la sua ulteriore importanza è confermata in epoca longobarda. Nel medioevo il colle di Santa Mustiola fu tappa per molti pellegrini, con la chiesa che diventò una culla di devozione e di sepolture, anche di alto rango. Basti pensare ai corredi funebri attualmente esposti al museo archeologico di Peccioli, veri e propri gioielli che scrivono, da capo, la storia di questo angolo di Valdera".