Geotermia, appello a Roma "E’ urgente rinnovarle"

POMARANCE

È una lettera che ha il tono di un grido di allarme quella inviata ieri mattina dai sindaci dei Comuni geotermici, sedi di impianti attivi, al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Chiedono un incontro urgente. Il tema? La prossima scadenza delle concessioni geotermiche attive e in coltivazione. Pomarance è il Comune capofila della richiesta che vede la sottoscrizione dei primi cittadini di Castelnuovo di Val di Cecina, Radicondoli, Monteverdi Marittimo, Montieri, Monterotondo Marittimo, Chiusdino, Piancastagnaio e Santa Fiora.

"Riteniamo che sia divenuto indispensabile – scrivono i sindaci – che si avvii un serrato confronto anche con le amministrazioni locali interessate, che siano debitamente contenute le pressioni di portatori di interessi particolari e non generali e che, finalmente, sia dato ascolto all’interesse collettivo. Crediamo fermamente che non vi sia più tempo e che occorra l’azione forte, coerente e rapida che codesto ministero ha già prospettato per tutelare un patrimonio strategico nazionale che rischia, altrimenti, di andare perduto per sempre con esiti infausti che non vogliamo neppure immaginare". L’argomento è ancora una volta la scadenza delle concessioni geotermiche previste per il 2024. "Vogliamo sapere ciò che accadrà – spiega Ilaria Bacci sindaca di Pomarance –.Se si andrà a gara, visto che alla scadenza è prevista la liberalizzazione, o se l’intenzione è quella di procedere con una proroga. Non possiamo più attendere. Ci auguriamo di essere ricevuti quanto prima". La fotografia attuale è quella di uno stallo, di congelamento in attesa che sia chiaro e definito il futuro della risorsa geotermica.

"Dobbiamo rilevare – scrivono ancora i sindaci – come il problema non abbia sinora trovato una formale soluzione, fatto questo che sta incidendo negativamente sia sulla attuale produzione di energia elettrica da fonte geotermica sia sulle prospettive di crescita dei territori sede di impianti attivi. Eventuali ritardi nel rinnovo delle concessioni causerebbero infatti sia nei singoli territori interessati che nelle popolazioni sovente già marginali e localizzate in aree interne del territorio nazionale esiti che, sommati a più fattori negativi, produrrebbero un effetto moltiplicatore che non stentiamo a qualificare come di vera e propria "disgregazione"".