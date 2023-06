Geofor, tre aggressioni Operatori del porta a porta in balìa di violenti e incivili

di Gabriele Nuti

Tre operatori Geofor aggrediti in poco più di tre mesi. L’ultimo fatto è accaduto a Lavaiano durante la raccolta della carta. Il precedente risale a una quindicina di giorni fa nella zona di Porta a Lucca a Pisa e quello prima ancora è di inizio marzo al campo nomadi di Coltano. A Coltano l’operatore è stato accerchiato da un gruppo di rom che volevano che raccogliesse rifiuti non previsti dal servizio porta a porta. A Porta a Lucca il dipendente Geofor è stato selvaggiamente picchiato da un giovane che era sullo stesso lato della strada del furgoncino che si era fermato per la raccolta dei sacchetti. L’ultimo episodio a Lavaiano in un’area occupata da alcune aziende.

"Dopo il terzo episodio di aggressione capitato in pochi giorni al personale aziendale durante il servizio di raccolta dei rifiuti, Geofor esprime pubblicamente piena vicinanza e solidarietà ai dipendenti – si legge in una nota dell’azienda – Si tratta di aggressioni verbali, passate poi alle vie di fatto, contro lavoratori quotidianamente impegnati sul territorio a svolgere un servizio per i cittadini. Di fronte alla violenza, ogni motivo resta sempre incomprensibile, ed è anche per questo che Geofor vuole esternare piena vicinanza ai propri dipendenti, perchè fatti del genere non possono e non devono capitare nuovamente. L’azienda, in ogni caso, sta valutando di ricorrere alle vie legali, a tutela dei propri interessi e del proprio personale, che ogni giorno è impegnato sulle strade per garantire al meglio il decoro e la pulizia delle città, invocando fin da subito il rispetto necessario verso chi opera sul territorio con impegno e dedizione, tutti i giorni e in ogni condizione atmosferica". I tre dipendenti aggrediti sono tutti molto capaci e dal comportamento irreprensibile.

"Riteniamo che le responsabilità siano individuabili nelle amministrazioni comunali sempre pronte a criticare i servizi svolti pubblicamente costruendo consensi e campagne elettorali sulla pelle dei lavoratori Geofor, creando nell’opinione pubblica una falsa visione dei fatti, ma anche nell’azienda sempre pronta a soddisfare gli isterismi di assessori e sindaci con un servilismo a dir poco stucchevole", l’attacco del sindacato Usb.