Gender a scuola L’incontro e la polemica

CASTELFRANCO

"Parità di genere a scuola. Cosa c’è oltre le apparenze". E’ il titolo dell’incontro che la parrocchia San Pietro Apostolo di Castelfranco organizza giovedì 20 aprile, alle 21,15, nella chiesa Collegiata. Interverrà la giornalista Raffaella Frullone. Sono caldamente invitati tutti i genitori dei ragazzi del catechismo e in particolare dei bimbi di terza elementare. A suscitare la reazione del professor Sandro Sodini, dirigente dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco, è quella parola – scuola – e la raccomandazione a partecipare ai genitori dei bambini delle classi terze elementari che sono quelle coinvolte in un progetto sulla parità di genere che la scuola di Castelfranco ha allestito grazie a finanziamenti della Regione con l’associazione Frida.

"Apprendo per vie traverse di questa iniziativa – afferma il preside Sodini – Mi dispiace che, come dirigente, non ne sia stato informato prima. Ad ogni modo accolgo ogni iniziativa purché si basi sul dialogo e il confronto, visto che si parla della nostra scuola. Aspetto che mi sembra manchi. Ci tengo a precisare che nessun progetto approvato di formazione rivolta a docenti o alunne e alunni affronti la fantastica ’teoria gender’ che, abbiate pietà della mia profonda ignoranza, non conosco. Abbiamo e stiamo lavorando con orgoglio sulla parità di genere e sulla sacrosanta libertà individuale di essere chi sentiamo di essere! Togliamo le teorie: ci sono le persone".

"La nostra iniziativa non è riferita al contesto di Castelfranco – le parole di don Ernesto Testi, parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo – ma a un tema specifico, attuale e da conoscere per il futuro dei bambini e dei ragazzi. Alcuni genitori ci hanno manifestato una difficoltà e fatto la richiesta di partecipare come parrocchia all’organizzazione di un incontro informativo per aiutare le persone a riflettere. Un modo per offrire un punto di vista che aiuti chiunque a farsi un’idea propria. Mi sembra giusto che ciascuno sia libero di esprimere la propria idea e fornire un contributo alla discussione. perché quando non c’è confronto, manca anche la riflessione. La scelta di Raffaella Frullone è scaturita dal fatto che alcuni genitori la conoscevano".