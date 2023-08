Fusione VALDERA: "830 anni da tutelare" - Il fronte del NO

La fusione tra Lajatico e Peccioli torna sotto i riflettori per bocca del Comitato Lajatico non è fusione. E si riaccendere la polemica, se mai si era assopita, tra i due fronti, quello del sì, portato avanti dalle due amministrazioni con i testa i sindaci Renzo Macelloni e Alessio Barbafieri, e quello del no, che vede come portabandiera l’ex sindaco di Lajatico, Fabio Tedeschi.

"Le uniche certezze che i cittadini di Lajatico continuano ad avere, nonostante il periodo estivo, sono i grandi eventi tra cui spicca il Teatro del Silenzio e il silenzio delle amministrazioni che continuano la propaganda del sì con alcuni fedelissimi ma senza atti concreti e chiari, e che le delibere dei consigli del 30 dicembre non servivano a niente e quindi a giugno le amministrazioni, con la scusa del nome da scelgliere, hanno ripetuto le delibere quale atto formale e regolare per fare input alla Regione. Sì perché fino a giugno hanno potuto “dimostrare” di aver fatto gli incontri con la cittadinanza, del resto incontri veramente vuoti e fatti di promesse", scrive il comitato.

"In aggiunta alle promesse di benefici fatte a singoli cittadini per catturarne il consenso, adesso esce l’azione ricattatoria tra amministrazioni – sottolinea il comitato – con Peccioli che pone i suoi dictact “senza la fusione finisce ogni collaborazione“. Insomma più che una convinzione sulla fusione per i lajatichini è una costrinzione all’annessione".

L’analisi politica finisce con una citazione storica: "Quando la torre di Pisa compie 850 anni Lajstico ne compie 830 dalla sua nascita. Ma invece dei festeggiamenti a Lajatico si regala la prospettiva di una fusione". E per ricordare la nascita del paese, il comitato allega il documento in cui viene sancita la nascita di Lajatico.