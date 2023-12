Fusione dei comuni, si vota. A Lajatico affluenza “doppia“. Il 56,6% alle urne già ieri

Una domenica che è stat a il primo test per il referendum che riguarda la fusione dei Comuni di Peccioli e Lajatico: il bilancio di ieri, alle 22 (con le urne aperte dalle 8) ha fornito la fotografia di un’affluenza al voto pari al 34,3% a Peccioli, mentre a Lajatico l’affluenza, a urne chiuse, si è attestata su una percentuale pari al 56,6%. Tradotto: nelle sette sezioni a Peccioli, hanno espresso preferenza ieri 1.331 aventi diritto al voto, a Lajatico 613 cittadini. Il quadro generale della tornata elettorale referendaria in Alta Valdera: a Peccioli, i cittadini chiamati a esprimersi sul quesito referendario, sì o no alla fusione dei Comuni, sono 3874, di cui 1885 maschi e 1979 femmine.

A Peccioli, 5 le sedi elettorali e 7 le sezioni. Vediamo Lajatico: 1082 il totale dei cittadini chiamati alle urne di cui 547 maschi e 535 femmine, con una sede elettorale e due sezioni. Alle 19 di ieri, l’affluenza a Peccioli si era attestata sul 29,6%, a Lajatico sul 48,8%. Il quesito per il referendum consultivo vedrà le urne aperte anche oggi, dalle 8 alle 15 nei due Comuni.

Ecco le sezioni dove si può vuotare: 2 a Lajatico, alla scuola primaria in via Garibaldi, a Peccioli, sono 3 sezioni al palazzo scolastico in via dei Cappuccini, e una sezione rispettivamente allestita nelle frazioni di Fabbrica (centro polivalente), Legoli (palazzo scolastico), Ghizzano (palazzo scolastico) e Montecchio (centro polivalente). Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli uffici elettorali ai seguenti recapiti: 0587 672664-672665, email [email protected]; 0587-643121, email [email protected], [email protected]. [email protected]. Lo scrutinio si terrà oggi subito dopo la chiusura delle urne e, come ha già fatto sapere la Regione Toscana, il sì per la fusione sarà valido nel caso in cui in entrambi i due Comuni sarà raggiunta la maggioranza dei voti per la fusione. Non sarà quindi preso in considerazione il numero totale dei voti, ma la maggioranza raggiunta nei singoli campanili. Ovvero, non basterà la vittoria di un solo sì in un paese. E oggi, come detto, nel primo pomeriggio arriverà il grande verdetto, espressione del voto del cittadini chiamati a esprimersi sul sì o sul no al progetto di fusione di Peccioli e Lajatico.