Fusione dei Comuni, il comitato del no contrattacca: "La gloriosa storia di Lajatico non ha bisogno di altri soldi"

Botta e risposta a distanza tra il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e il comitato "Lajatico non è... fusione" colpevole di aver tappezzato i due comuni di manifesti contrari alla fusione. "Macelloni – scrive il comitato – definisce inqualificabili e offensivi per i due enti i manifesti. Ci domandiamo: in che cosa? Macelloni è l’unico a far campagna elettorale, promettendo e sventolando soldi e miracoli, quindi rimandiamo al mittente gli aggettivi sull’inappropriatezza. Ancora una volta il sindaco di Peccioli si arroga il diritto di parlare anche a nome di Lajatico e subito dopo nelle sue parole si legge la sua arroganza e la sua presunzione di parlare come se fosse già il padrone di tutto". Tra meno di un mese, il 10 e l’11 dicembre, i cittadini di Peccioli e Lajatico decideranno se vorranno proseguire la strada divisi o sotto il nome di un nuovo unico Comune. "Se abbiamo commesso una leggerezza – continuano – ce ne assumiamo la responsabilità, ma sul contenuto un sindaco serio ne accetta la diversità di pensiero e di visione. Non ci siamo rivolti né ai Pecciolesi né ai Lajatichini, ma alla inconfutabile differenza della destinazione dei rispettivi territori. Il Comitato ha solo nei suoi obiettivi salvaguardare il territorio e i Lajatichini, non ridursi a contare non più del 20% nel nuovo eventuale comune fuso ed essere coinvolti in un sistema che non ci appartiene. La storia del nostro glorioso Comune è stata costruita senza i soldi del "sistema Peccioli" e può continuare a farlo anche nel futuro".