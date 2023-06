Fusione, consiglio fiume Spunta il kit del resistente

di Sarah Esposito

Panini, cioccolatini, un succo di frutta e una borraccia a marchio Belvedere contenente dell’acqua. È questo il "kit del resistente", l’occorrente per mantenersi in forze, almeno fino alle 4 di mattina, durante quello che si prospetta un lungo consiglio comunale. Succede a Peccioli martedì sera, in programma c’è la seduta con un unico punto all’ordine del giorno che riguarda ancora una volta la fusione tra i Comuni di Peccioli e Lajatico e il kit è la risposta che il sindaco Renzo Macelloni ha preparato per Magdi Nassar consigliere dell’opposizione che ha presentato – in totale tra nuovi e vecchi che rimanevano da discutere dello scorso consiglio poi rinviato – 45 emendamenti. Il Consiglio di Peccioli si svolge in contemporanea a quello di Lajatico, in entrambe le sale si discute di fusione con una differenza: nell’amministrazione guidata da Alessio Barbafieri passa all’unanimità una mozione, presentata dall’assessore Flavio Poli, per scrivere nero su bianco che si potrà dare seguito all’unione soltanto con la vittoria del "sì" in entrambi i Comuni, a Peccioli questo emendamento viene bocciato insieme a tutti gli altri.

"La mia parola vale più di una mozione o di un emendamento – commenta la differenza il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni –. Lo abbiamo ripetuto a tutte le assemblee pubbliche che si sono svolte fino ad ora: sarà rispettata la decisione che i cittadini manifesteranno con il referendum. In consiglio comunale a Peccioli, abbiamo battuto il muro dell’ostruzionismo con la strategia del silenzio. È questa la differenza sostanziale: a Lajatico c’era la volontà di apportare qualcosa alla discussione qui invece c’è soltanto la voglia di bloccare tutto. Perché abbiamo bocciato anche questo emendamento? È stata legittima difesa". Due approcci politici molto diversi, a Lajatico maggioranza e opposizione hanno votato insieme un’aggiunta alla determina che serve per far partire l’iter per l’istituzione del referendum per tutelare la scelta dei cittadini del Comune più piccolo. Una delle preoccupazioni di chi è contrario alla fusione, infatti, è proprio quella di non veder rispettata la propria scelta nel caso in cui la Regione dovesse fare una pura somma algebrica dei voti del referendum. Adesso dai due consigli comunali è passata la delibera che indica il nome provvisorio del nuovo Comune: Alta Valdera.