Fusione Comuni, il duello "I due consigli territoriali saranno mantenuti"

di Sarah Esposito

L’ultima delle assemblee in programma sul tema della fusione tra Peccioli e Lajatico è una risposta colpo su colpo alle critiche che in queste settimane sono arrivate al progetto. Mercoledì sera al centro polivalente di Peccioli i due sindaci, Renzo Macelloni e Alessio Barbafieri, hanno spiegato i motivi della scelta. lo hanno fatto parlando di opportunità, di scenari possibili, di unione delle forze, dei contribuiti e dei dipendenti, lo hanno fatto parlando anche degli esperimenti di Unioni del passato e che non hanno funzionato.

"Le Unioni – ha detto Macelloni – non possono essere strutture definitive, ma devono essere ponti, strumenti di passaggio. Anche le convenzioni sono transitorie e poi, al contrario delle fusioni, non ricevono sovvenzioni". Il ragionamento parte dalla necessità di riuscire, anche da piccolo Comune, ad affrontare le sfide che il cambiamento impone, dai bandi Pnrr fino a ciò che comporterà nell’edilizia scolastica l’inverno demografico. Tra le contestazioni prese in esame c’è la perdita di rappresentanza. "Teniamo molto a questo aspetto – dicono i due sindaci – per questo se i cittadini dovessero votare sì al referendum attueremo ciò che la legge permette: manterremo i due consigli territoriali inoltre in ogni frazione ci sarà un punto di riferimento". Pochi gli interventi. Magdi Nassar, consigliere di minoranza a Peccioli ha ribadito l’inopportunità che la battaglia per il sì sia condotta dai due sindaci. "Il dibattito – ha detto – andava lasciato ai partiti e alla società civile. Vorrei che negli atti che saranno portati in consiglio fosse previsto che in caso di vittoria del "no" al referendum non si prosegua con la fusione".

A difendere il progetto ci ha pensato Giorgio Mariancini che al microfono si è anche scagliato contro Legambiente Pontedera per la battaglia avanzata contro l’ampliamento della discarica di Legoli. Nel pubblico presenti anche alcuni esponenti del comitato Lajatico non è fusione. Tre le cose contestate dal comitato c’è la mancanza del progetto nei due mandati o un ragionamento con l’altra parte di Valdera, un atteggiamento "egoistico e personalistico" del sindaco Macelloni. E poi c’è quel 21% che è la percentuale, il peso che il Comune di Lajatico avrebbe nel nuovo Comune "fuso". Un numero che contrasta, secondo il comitato, con la promessa di una rappresentanza che rimane tale.