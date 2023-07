"Fusione, che idee hanno gli altri sindaci?"

La fusione riguarda Peccioli e Lajatico, ma cosa ne pensano gli altri sindaci della Valdera? Se lo chiedono con un po’ di sarcasmo i membri del Comitato Lajatico non è fusione. "Il Comitato – scrivono – ringrazia i sindaci della Valdera per la loro posizione da spettatori. Purtroppo però certe “iniziative“ coinvolgono un intero territorio. Nessuna posizione del Pd provinciale, ma gli amministratori e la politica locale conoscono compiutamente come si arriva a questa iniziativa e come viene gestita?". Un argomento che riguarda la società e la politica e che vede confini ben più ampi di due piccoli Comuni. "I sindaci sapranno bene – continuano – che non ci sono solo le fusioni per risolvere problemi legati ai servizi, che esistono elementi di sussidiarietà che portano a mantenere delle potenzialità nei territori e l’attenzione verso questi. Sicuramente, come il sindaco Terreni ammette, non esiste nemmeno questa urgenza e necessità se non per un’idea personalistica che non è certamente quella dimostrata e voluta così tanto dal Comune di Lajatico. E allora cari sindaci oltre a trovare una risposta populistica all’iniziativa di fusione tra Lajatico e Peccioli, almeno voi agite secondo le regole del buon padre di famiglia e cioè gli elementi e le motivazioni vanno messe tutte su un piatto perché si possa capire davvero se questo era veramente opportuno e conveniente".

Una lettera che si rivolge agli amministratori, a chi è passato dalla fusione e chi no. "Chi c’è passato – concludono – sa benissimo che si creano divisioni tra le persone e non è solo una divisione politica. Le amministrazioni di Lajatico e Peccioli hanno deciso, senza avere nemmeno un mandato elettorale su questo, senza uno statuto, senza un progetto vero e serio che esponesse i pro e i contro di ciò che i propri cittadini dovranno andare a votare con un sì o un no. Non vogliamo azzerare tutto quello che è stato fatto a Lajatico con impegno negli anni".