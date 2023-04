Furto su un’ambulanza di attrezzatura sanitaria

CALCINAIA

I ladri hanno preso di mira un’ambulanza della Pro Assistenza che era parcheggiata sul parcheggio privato dell’associazione. E’ successo nelle notti scorse e l’ente di volontariato, con la presidente Nila Arzilli, fa un appello alla cittadinanza per eventuali aiuti e interventi per ricomprare l’attrezzatura sanitaria. Sul furto stanno indagando i carabinieri ai quali la stessa presidente Arzilli ha sporto denuncia mettendo a disposizione qualsiasi informazione e dettaglio per supportare il lavoro dei militari dell’Arma.

Anche il Comune, con il sindaco Cristiano Alderigi, si mette a disposizione della Pro Assistenza, oltre a condannare il gesto vile dei ladri che hanno colpito una delle realtà del territorio dedite all’aiuto del prossimo. "E’ con grande rammarico – dichiara il sindaco Cristiano Alderigi – che ho appreso della notizia del tentativo di rapina ad un’autoambuloanza della Pro Assistenza. Ho già avuto modo di manifestare tutto il mio sconcerto e disappunto per questo gesto scellerato alla presidente, Nila Arzilli. Sono convinto di poter esprimere a nome di tutta la nostra comunità, solidarietà e vicinanza all’associazione di volontariato calcinaiola per il danno subito. Ho già offerto la disponibilità del Comune a farsi veicolo di una richiesta di aiuto all’intera collettività affinché il mezzo possa essere riparato senza far ricadere l’intero costo sulle casse della Pro Asssitenza". Il Comune pubblicherà, qualora la Pro Assistenza lo ritenga opportuno, l’iban dell’associazione a cui fare donazioni per riparare al danno causato dai ladri.

O dal ladro. Sì, un solo ladro perché dalla dinamica del furto sembrerebbe che a commettere l’effrazione sull’ambulanza della Pro Assistenza sia stata un’unica persona, forse alla ricerca di siringhe o medicinali. Probabilmente potrebbe trattarsi di un tossicodipendente.

g.n.