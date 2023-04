Furto su auto in sosta Denunciati due ladri

Lascia la macchina in sosta e quando torna il portafoglio non c’è più. I ladri erano li vicino. Probabilmente aspettavano proprio la giusta preda e, al momento opportuno, sono entrati in azione. Ma alla fine non l’hanno fatta franca. Anche perché hanno agito mentre occhi elettronici sorvegliavano la zona e quelle immagini sono state decisive nell’ambito degli accertamenti. I carabinieri della compagnia di San Miniato li hanno trovati. I Militari dell’Arma – si apprende – hanno denunciato a piede libero due persone, per furto su autovettura. Gli accertamenti condotti dai militari sono stati originati dalla segnalazione della vittima che, allontanatasi dall’autovettura di proprietà, lasciata regolarmente in sosta, in un comune del comprensorio, al ritorno, aveva avuto l’amara sorpresa di trovare il mezzo forzato, con la scomparsa del portafoglio contenente documenti e danaro. Da qui la denuncia e la richiesta di aiuto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Le verifiche eseguite sul posto dai militari e la visione delle telecamere che insistono sull’area dov’era stato consumato il furto, oltre a dare un volto e un nome ai due accusati che, individuati, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, hanno consentito di recuperare la refurtiva- Tutto quanto era stato prelevato dalla macchina dai ladri è stato restituito al legittimo - e soddisfatto - proprietario. I furti sulle auto non sono certo una novità. Anche nelle settimane scorse sono state segnalati danneggiamenti imporanti – con rottura dei vetri - nella zona del bacino remiero di Roffia dove, anche le circostanze di luogo, favoriscono l’azione dei ladri. O, in alcuni casi, sono state segnalate nei parcheggi dei cimiteri. Tuttavia sempre più frequentamene l’impegno dei carabinieri, e l’ausilio delle telecamere quando ci sono, hanno permesso di individuare gli autori.

C. B.