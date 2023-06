Furto di cereali, un denunciato In un mese spariti 70 quintali da un’azienda agricola

POMARANCE

Gironzolava per le campagne con l’intento di trafugare cereali. Ed è riuscito a accumulare un sostanzioso bottino, 70 quintali di mangime, grazie ai furti reiterarti, consumati nell’arco di circa un mese all’interno di un podere che si trova nel territorio di Pomarance. Furti commessi per rivendere poi la refurtiva. Ma al ladro di mangime per bestiame, stavolta, i piani sono saltati come tappi e la sequela di colpi si è bruscamente interrotta. Ecco i fatti. il ladro è stato scovato dai carabinieri, che già lo tenevano sotto la lente in un perimetro di controlli serrati che, nell’ultimo periodo, stanno interessando le zone più rurali dell’Alta Valdicecina, Quindi, i carabinieri della compagnia di Volterra, a conclusione di una celere attività d’indagine, hanno denunciato a piede libero un uomo, per il reato di per furto aggravato e continuato di cereali.

Nello specifico, sono stati raccolti una serie di elementi per contestarle l’introduzione, in un arco temporale di un mese, in una pertinenza di un podere a Pomarance, all’interno della quale si trova un silos per la raccolta di cereali destinati al bestiame, dal quale sono risultati mancanti circa 70 quintali di mangime per un valore di diverse migliaia di euro. Sono questi i risultati di un servizio che i militari dell’arma volterrana hanno condotto, e proseguiranno a mettere in atto, per garantire la sicurezza anche delle aree più isolate del territorio, con particolare riguardo alle zone rurali, sedi di case di villeggiatura estiva, di strutture ricettive agrituristiche e di aziende agricole e zootecniche, che cadono spesso nel mirino dei ladri.

