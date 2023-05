Notte in balìa dei ladri. Furti in negozi e abitazioni: via soldi, gioielli e tabacchi

Pontedera (Pisa), 16 maggio 2023 - Ladri scatenati la notte scorsa tra Pontedera, Calcinaia e Vicopisano. Sei furti messi a segno. Altri tentati. Dei sei furti tre hanno colpito attività commerciali (Ideal Bimbo di Fornacette e due tabaccherie, una a Calcinaia e una a Vicopisano), altrettanti abitazioni private di Pontedera. In tutti i casi le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Pontedera e della rispettive stazioni competenti per territorio. Si tratta, secondo gli inquirenti, della solita banda che si è spostata nelle varie località e zone eludendo i controlli e le pattuglie dell’Arma che erano dislocate sul territorio.

Una recrudescenza, quella dei malviventi, che sta preoccupando e non poco in tutta la provincia. Da Pisa a Pontedera, ai centri minori della Valdera, dove nelle ultime settimane sono aumentate a dismisura le effrazioni delle vetrine con il lancio di tombini o mattoni e di conseguenza i furti dei registratori di cassa. Le tre abitazioni prese di mira dai ladri si trovano a Pontedera. Una nella centralissima piazza Curtatone. Monili in oro, gioielli, orologi e soldi la refurtiva che è stata sottratta alle famiglie, in quel momento assenti dalle rispettive case, per un totale di circa 20mila euro.

Il furto più eclatante, per la notorità del negozio, è sicuramente quello messo a segno da Ideal Bimbo, il famoso marchio sulla Tosco Romagnola a Fornacette che vende oggetti per neonati e bambini: dalle carrozzine ai pannoloni, dai seggiolini per le auto fino ai vestiti e tanto altro ancora. Qui i ladri sono entrati dopo aver spaccato il vetro di una finestra laterale e averlo staccato dall’infisso. Appena entrati i malviventi è scattato l’allarme, quindi il tempo di azione è stato breve. Portata via la cassa con i pochi spiccioli del fondocassa, mentre sono in corso accusati controlli per verificare se siano stati sottratti altri oggetti. L’accurato inventario si è protratto per l’intera giornata di ieri. Il colpo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì ed è il primo furto che subisce Ideal Bimbo di Fornacette.

Piedi di porco e vetri sfondati. Questi i sistemi usati dai ladri per entrare nelle tre case prese di mira nella stessa notte tra domenica e ieri a Pontedera. Una di queste in pieno centro, piazza Curtatone, dove sono stati portati via 1.600 euro in contanti, oggetti in oro, un tablet e un computer per un danno complessivo di oltre 5mila euro. In un’altra casa portati via oro e gioielli per circa 7mila euro. Più o meno equivalente il danno subito dai proprietari della terza abitazione presa di mira dalla banda di malviventi che ha imperversato nella notte.