Furti nelle scuole. Arrivano gli allarmi

Contro ladri e vandali e a protezione delle scuole comunali l’amministrazione stanzia 30mila euro per installare nuovi impianti antintrusione in sei plessi scolastici della città. I nuovi impianti di allarme volumetrico-perimetrale verranno installati all’interno del Polo 0-6-Scuola Mirò a La Rotta, alla scuola dell’infanzia del Villaggio Piaggio, all’interno dell’Istituto comprensivo Gandhi, alla scuola elementare Dante Alighieri, alla scuola elementare de La Rotta e infine alla scuola elementare del Romito. Un intervento messo a gara dall’amministrazione comunale per "aumentare – si legge nella determina – la sicurezza dei plessi scolastici in relazione a furti ed atti vandalici che hanno comportato un censimento degli impianti anti intrusione in tutte le scuole del Comune. Dall’indagine conoscitiva è emerso che questi plessi scolastici, risultano completamente privi di impianti anti intrusione". Ecco che, una volta pubblicata la gara, nei primi mesi del 2024 si procederà all’installazione degli allarmi che non richiedono molto tempo per l’intervento.

Una risposta soprattutto agli ultimi episodi che si erano registrati nella scuola dell’infanzia di via dell’Olmo, ex Sporting Club, dove nella primavera scorsa in ben due occasioni i ladri riuscirono ad entrare di notte nella scuola, portando via tablet e computer. Colpi non milionari – si parla generalmente, al contrario, di pochi spiccoli o di materiale scolastico – ma molto dannosi (anche in termini economici per ripristinare infissi e quant’altro) laddove si costruisce il futuro, nelle nostre scuole dove bambini e studenti diventano i cittadini del domani.

l.b.