Furti nelle case e intrusioni: "Serve il controllo di vicinato e cartelli che avvertano i ladri"

Ultimi mesi segnati da un aumento dei furti. Adesso Calcinaia lancia una proposta: "istituiamo il controllo del vicinato per arginare i furti e le intrusioni nelle case private". Utilizzando un App dedicata o telegram. Una richiesta rivolta direttamente all’amministrazione comunale. Un ragionamento che parte dal territorio.

"Negli ultimi mesi il nostro territorio comunale è stato preso di mira da ladri e mal intenzionati, facendo aumentare la percezione di insicurezza tra i residenti -dicono i consiglieri comunali Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani–. L’esperienza del “Controllo del Vicinato” è già stata adottata da diversi comuni italiani e ha dato ottimi risultati, contribuendo a ridurre furti e atti vandalici grazie alla sinergia tra residenti e forze dell’ordine"

"Con “Controllo del Vicinato” si intende - spiega la lista - la creazione di gruppi di residenti in ogni quartiere in costante contatto con la polizia municipale, infatti attraverso l’uso di strumenti digitali i cittadini possono segnalare in tempo reale situazioni sospette, facilitando l’intervento delle forze dell’ordine. Crediamo che sia opportuno sperimentare questo progetto anche sul nostro territorio comunale, considerando che oggi, grazie alla diffusione di strumenti digitali, è possibile migliorare ulteriormente questa collaborazione, garantendo un sistema di segnalazione rapido ed efficace".

"Abbiamo inoltre proposto di installare cartelli stradali nei quartier, con la dicitura “Zona Controllata dai Residenti in Collaborazione con la Polizia”, – conclusono – come deterrente per i malintenzionati e di organizzare incontri periodici con la polizia locale, per informare e formare i cittadini su come riconoscere situazioni di rischio e segnalare in modo corretto".