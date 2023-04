Banda delle auto di lusso: rubate plance di comando

Pontedera, 22 aprile 2023 – Furti su commissione. Non ci sono dubbi sull’azione di una banda di ladri che ieri notte ha depredato auto di grossa cilindrata parcheggiate nel quartiere Fuori del Ponte. Non ci sono dubbi perché i malviventi hanno rubato componenti essenziali e costose dei veicoli come le plance di comando con navigatori satellitari, i tachimetri e i contagiri dai cruscotti e in un caso anche il volante. Un’azione, quella dei ladri delle auto di lusso, che sicuramente non è stata nè facile nè tantomeno veloce visto che hanno dovuto smontare mezzo abitacolo per poter prelevare le costose strumentazioni. Che non possono essere riutilizzate se non per montarle su veicoli dello stesso modello.

Il primo ad accorgersi del furto è stato il proprietario di una Bmw X4 che è uscito di casa ieri mattina presto, intorno alle 5, per andare al lavoro. Aveva parcheggiato la macchina in via da Verrazzano e quando si è trovato a pochi metri di distanza ha notato che il dinestrino più piccolo, sul retro, era stato spaccato. Ha pensato subito a un furto, ma credeva che trovare l’abitacolo rovistato. Invece, l’ha trovato quasi completamente svuotato delle attrezzature necessarie al corretto e sicuro utilizzo della macchina. Ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini.

Un’altra auto danneggiata e depredata della stessa strumentazione (e del volante) è una Mercedes, parcheggiata nella stessa zona. E, pare, che un’altra Bmw sia stata trovata dal proprietario con un vetro rotto, ma non è chiaro se anche questa vettura sia stata smontata in alcune parti. I furti di ieri notte sono episodi isolati. Mai, prima d’ora, a Pontedera e nella zona della Valdera, e in generale in provincia di Pisa, si era assistito a questo tipo di furti. Nelle scorse settimane a tre macchine nella zona dei laghi Braccini era stato portato via il catalizzatore delle marmitte dopo averlo segato o tagliato con un flessibile.