Furti agli anziani Due condanne

Secondo l’accusa fingendosi venditrici di prodotti cosmetici, approfittando dell’anziana età e della rallentata capacità di reazione delle vittime (tutte ultrasettantenni e in molti casi anche ultraottantenni), le inducevano e a consegnare alle sedicenti rappresentanti di prodotti di bellezza i beni oggetto di furto (per lo più gioielli e orologi di marca indossati dalle persone offese), di cui le due imputate si

appropriavano inserendoli nelle proprie borse anziché in quelle delle proprietarie.

E’ questo il quadro di una vicenda che ha portato alla condanna definitiva – dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione – di Patrizia Berti, 66enne di Pontedera e di Anna Cavazza, 88anni di Malgrate. Gli ermnellini, rigettando il ricorso, hanno mandato definitiva la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa a seguito di rito

abbreviato - ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna

di Cavazza e Berti per otto episodi di furto pluriaggravato, un tentato furto pluriaggravato, commessi in concorso, e la sola Berti anche per altri quattro episodi di furto pluriaggravato commessi con soggetti terzi. "Le sentenze di primo e secondo grado – scrive la Cassazione : hanno motivatamente ritenuto la sussistenza dell’aggravante su tutti i capi di imputazione, avendo congruamente valutato la rilevante entità del danno procurato alle vittime, trattandosi di episodi criminosi riguardanti il furto di anelli in oro, pietre preziose, orologi d’oro e collane". La difesa , in un articolato ricorso, aveva lamentato alla Corte tra vari aspetti, vizi di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante e in punto di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Carlo Baroni